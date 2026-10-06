Balıkesirspor 24 Ekim\'deki Altay maçıyla Atatürk Stadı\'na dönmeyi hedefliyor

Balıkesirspor 24 Ekim'deki Altay maçıyla Atatürk Stadı'na dönmeyi hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zemini hazır olmadığı için sezon başından bu yana Balıkesir Atatürk Stadı'nı kullanamayan Balıkesirspor, 24 Ekim'deki Altay maçında evine dönmeyi planlıyor. Zeminin 2 hafta sonra hazır olması beklenirken kırmızı-beyazlı ekip bu hafta Akşehirspor'u Soma'da konuk edecek.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zemini hazır durumda olmayan Balıkesir Atatürk Stadı'ndan sezon başından beri yararlanamayan Balıkesirspor evine kavuşmaya hazırlanıyor. Sezon öncesi tadilattan geçen statta saha zemininde bakım çalışmaları sürerken zeminin 2 hafta sonra hazır olması bekleniyor. Bu sezon ilk iki iç saha maçına İzmir'de Aliağa Atatürk Stadı'nda çıkmak zorunda kalan Balıkesirspor bu hafta pazar günü 1922 Akşehirspor'u Soma Nazım Yavuz Stadı'nda konuk edecek. Ligde 18 Ekim'de Ankara'ya Etimesgutspor deplasmanına gidecek kırmızı-beyazlı ekibin 24 Ekim'deki Altay randevusunda evine kavuşması planlanıyor.
Kaynak: DHA
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