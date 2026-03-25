Balıkesirspor 4'te 4 Yaptı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçını kazanıp Play-Off potasında yer alan Balıkesirspor deplasmanda Uşak Spor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı. Maça hızlı başlayan Balıkesirspor henüz 1'inci dakikada Tayfun'un golüyle öne geçti: 0-1. Tayfun bu kez 11'inci dakikada sahne aldı, skor 2-0 oldu. Ev sahibi Uşak Spor 45'inci dakikada Efecan ile penaltı atışından yararlanamadı. Devreyi 2-0 galip bitiren Balıkesirspor avantajını ikinci yarıda da sürdürüp 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 51 puana yükselip Play-Off hattındaki yerini korudu. Uşak Spor ise 45 puanda kalarak ilk 5 yolunda yara aldı.