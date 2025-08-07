Balıkesirspor\'a İki Yeni Transfer

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor kadrosuna iki takviye birden yaptı. Balıkesir temsilcisi Karşıyaka'dan ayrılan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla ve Aliağa FK'dan 20 yaşındaki orta saha Yiğit Bayındır'la anlaştı. Önceki sezon Karaköprü Bld. ile şampiyonluk yaşayan, geçen sezon Karşıyaka'da Play-Off oynayan Ali Sinan son 3 sezonda 37 gol attı. Ali Sinan'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Aliağa kadrosunda geçen sezon namağlup şampiyon olan Yiğit ise 1 yıllığına kiralandı.