Balıkesirspor'dan Ahmet Uzun transferi
Balıkesirspor, Malatya Yeşilyurtspor'dan Ahmet Uzun ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, son olarak Malatya Yeşilyurtspor forması giyen Ahmet Uzun'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezonu Malatya Yeşilyurtspor'da kiralık geçiren Ankara Keçiörengücü oyuncusu Ahmet Uzun ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon play-off finali oynama başarısı gösteren 24 yaşındaki sağ bek Ahmet'e camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
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