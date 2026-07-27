Balıkesirspor'dan Ahmet Uzun transferi - Son Dakika
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Balıkesirspor'dan Ahmet Uzun transferi

Balıkesirspor\'dan Ahmet Uzun transferi
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Balıkesirspor, Malatya Yeşilyurtspor'dan Ahmet Uzun ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, son olarak Malatya Yeşilyurtspor forması giyen Ahmet Uzun'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezonu Malatya Yeşilyurtspor'da kiralık geçiren Ankara Keçiörengücü oyuncusu Ahmet Uzun ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon play-off finali oynama başarısı gösteren 24 yaşındaki sağ bek Ahmet'e camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Ahmet Uzun, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'dan Ahmet Uzun transferi - Son Dakika

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