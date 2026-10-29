Balıkesirspor, Arnavutköy Belediyesi FSK\'yı 1-0 yenerek kupada üst tura yükseldi

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, adını bir üst tura yazdırmanın sevincini yaşadı. Yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada ilk yarının golsüz sona ermesinin ardından 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle öne geçip 90 dakikayı zaferle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı kupaya da yansıttı. Balıkesirspor, teknik direktör Cem Kavçak önderliğinde 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplarken; kupada yine teknik patron Kavçak ile 2'de 2 yaptı.