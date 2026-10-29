Balıkesirspor, Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 yenerek kupada üst tura yükseldi - Son Dakika
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Balıkesirspor, Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 yenerek kupada üst tura yükseldi

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Balıkesirspor, Arnavutköy Belediyesi FSK\'yı 1-0 yenerek kupada üst tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da Balıkesirspor, evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup ederek üst tura çıktı. İlk yarısı golsüz geçen maçta kırmızı-beyazlıları 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle kazandıran Cem Kavçak yönetimindeki ekip, kupada 2'de 2 yaptı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, adını bir üst tura yazdırmanın sevincini yaşadı. Yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada ilk yarının golsüz sona ermesinin ardından 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle öne geçip 90 dakikayı zaferle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı kupaya da yansıttı. Balıkesirspor, teknik direktör Cem Kavçak önderliğinde 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplarken; kupada yine teknik patron Kavçak ile 2'de 2 yaptı.

Kaynak: DHA
Arnavutköy BelediyesiTürkiye KupasıBalıkesirsporSporSon Dakika

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