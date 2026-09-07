Balıkesirspor, Bucaspor 1928'i 4-1 yenerek sezona farklı başladı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Bucaspor 1928'i 4-1 yenerek sezona farklı başladı

Balıkesirspor, Bucaspor 1928\'i 4-1 yenerek sezona farklı başladı
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Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'un ilk haftasında Bucaspor 1928'i 4-1 yenerek sezona iddialı bir başlangıç yaptı. 10 ay sonra sahalara dönen Ali Sinan Gayla'nın 2 golüyle galibiyete ulaşan takımda, Emre Gemici de ilk maçında golle tanıştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adaylarından olan Balıkesirspor sezona farklı başlangıç yaptı. Balıkesir Atatürk Stadı'nın tadilattan geçen zemini hazır durumda olmadığı için ilk iç saha maçında Bucaspor 1928'i İzmir'de Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayan Bal-Kes 4-1'lik farklı galibiyetle ilk haftadan farkını gösterdi. Balıkesirspor'da yeni yıldız transferlerden Akın Akman geçen sezon Eskişehirspor'da oynadığı dönemde aldığı 2 maçlık cezası nedeniyle ilk hafta forma giyemedi. Emre Gemici ise ilk maçından golle tanıştı.

ALİ SİNAN GOLLERLE DÖNDÜ

Balıkesirspor'da kadronun önemli isimlerinden Ali Sinan Gayla, 10 ay sonra yeşil sahalara gollerle dönüş yaptı. Balıkesir'de geçen sezon ilk 10 haftada 4 gol, 3 asistle oynayan kanat oyuncusu Futbol Federasyonu'nun kasım ayında başlattığı bahis soruşturmasında 9 ay ceza alarak sezonu erken kapattı. Aylardır forma giyemeyen 30 yaşındaki yıldız, formasına kavuştuğu ilk maçta 2 gol birden atarak takımına galibiyeti getirdi. Bucaspor önünde 35'inci dakikada gol perdesini açan Ali Sinan, 61'de yeniden sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı. Balıkesirspor'un Ali Sinan Gayla, Emre Gemici ve Akın Akman'dan oluşacak hücum hattı sezon başında rakiplere korku saldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Balıkesirspor, Bucaspor 1928'i 4-1 yenerek sezona farklı başladı - Son Dakika
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