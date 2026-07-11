Balıkesirspor, Celal Emir Dede ile Yeniden Anlaşma Sağladı

3'üncü Lig kulüplerinden Balıkesirspor, iç transferde sağ kanat oyuncusu Celal Emir Dede (25) ile yeniden anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Celal Emir Dede için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Balıkesirspor patentli tecrübeli futbolcu son iki sezonda kırmızı-beyazlı formayla 55 maça çıktı. Önceki sezon 33 maçta 5 gol atan Celal Emir, geçen sezon 22 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri sarsamadı. Öte yandan kombine bilet fiyatları maraton tribünü 3 bin 500, kapalı tribün 7 bin 500 TL olarak belirlendi.