Balıkesirspor, Celal Emir Dede ile Yeniden Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Celal Emir Dede ile Yeniden Anlaşma Sağladı

Balıkesirspor, Celal Emir Dede ile Yeniden Anlaşma Sağladı
11.07.2026 11:24
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Balıkesirspor, sağ kanat oyuncusu Celal Emir Dede ile iç transferde yeniden anlaştı.

3'üncü Lig kulüplerinden Balıkesirspor, iç transferde sağ kanat oyuncusu Celal Emir Dede (25) ile yeniden anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Celal Emir Dede için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Balıkesirspor patentli tecrübeli futbolcu son iki sezonda kırmızı-beyazlı formayla 55 maça çıktı. Önceki sezon 33 maçta 5 gol atan Celal Emir, geçen sezon 22 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri sarsamadı. Öte yandan kombine bilet fiyatları maraton tribünü 3 bin 500, kapalı tribün 7 bin 500 TL olarak belirlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor, Celal Emir Dede ile Yeniden Anlaşma Sağladı - Son Dakika

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