Balıkesirspor, Celal Emir Dede ve Ali Karakaya ile anlaştı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Celal Emir Dede ve Ali Karakaya ile anlaştı

Balıkesirspor, Celal Emir Dede ve Ali Karakaya ile anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un altyapısından yetişen oyuncusu Celal Emir Dede, yeniden kırmızı-beyazlı kulüple anlaşma sağladı. Balıkesirspor ayrıca Nazilli Belediyespor'da forma giyen Ali Karakaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

17.07.2024 22:58  Güncelleme: 23:07
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TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un altyapısından yetişen oyuncusu Celal Emir Dede, yeniden kırmızı-beyazlı kulüple anlaşma sağladı. Balıkesirspor ayrıca Nazilli Belediyespor'da forma giyen Ali Karakaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesırspor alt yapısından yetişen ve Balıkesirspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olduktan sonra Uşakspor, Somaspor, Esenler Erokspor, Sivas Belediye, Karaköprü Belediyespor ve son olarak Osmaniyespor FK takımlarında oynayan 23 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-2024 sezonunda 18 maçta görev aldı. Balıkesirspor ayrıca Nazilli Belediyespor'da forma giyen defansif orta saha oyuncusu Ali Karakaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor kulübü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, en son Osmaniyespor FK forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Dede ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma altyapımızdan yetişen Emir Dede ve kulübümüze hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor forması giyen 22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Ali Karakaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve genç oyuncularımıza hayırlı olsun" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor, Celal Emir Dede ve Ali Karakaya ile anlaştı - Son Dakika

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