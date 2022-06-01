Balıkesirspor'da başkan Nedim Ömer oldu

Spor Toto 1. Ligi'nde istediği sonuçları alamayarak 2. Lige düşen Balıkesirspor olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. İki listenin yarıştığı genel kurulda 207 oy olan Nedim Ömer ve ekibi yönetimi alırken, mevcut başkan Özgür Yılmaz 186 oyda kaldı.

Karesi AVM Toplantı Salonunda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen Balıkesirspor genel kurulunda yönetime iki liste aday oldu. Mevcut Başkan Özgür Yılmaz ve Nedim Ömer'in listelerinin yarıştığı genel kurulda yapılan seçim sonrasında kırmızı listeyle aday olan Nedim Ömer başkanlığa seçildi. Mevcut Başkan Özgür Yılmaz ise 186 oy aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Maraşının okunmasıyla başlayan genel kurulda Özgür Yılmaz ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. Önümüzdeki dönem bilançonun oy birliğiyle kabul edildiği genel kurulda seçimin galibi Özgür Yılmaz'ın yönetiminde yer alan Nedim Ömer oldu. Kongrede adaylık konuşmasında yapacaklarını anlatan Nedim Ömer, Balıkesirspor'un içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için çalışacaklarını ve 2. Lig'den tekrar Spor Toto 1. Lige yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Seçime mevcut başkan olarak giren Özgür Yılmaz başkanlığı süresince kendisine destek olan herkese teşekkür ederek seçimde sözü delegelere bıraktı.

Bin 510 delegeden 396'sının oy kullandığı seçimlerde Nedim Ömer 207 oy alırken Özgür Yılmaz 186 oy aldı. Seçimlerde 1 oy geçersiz sayılırken 2 oy zarfı da boş çıktı.

Nedim Ömer başkanlığındaki Balıkesirspor yönetimi şu isimlerden oluştu:

"İsmet Deniz, Uğur Öztürk, Kemal Aydın, Göktuğ Şeremetli, Cem Özışıklıoğlu, Ahmet Sakbaş, İbrahim Teke, Rıdvan Sarı, Nadir Sayın, Ceyhun Kara, Emre Varol, Ahmet Erkarapınar, Işıl Kurtşan, Koray Kasap, Cihan Küçükoğlu, Özkan Sezer, Oğuzhan Adalı, Özdemir Özkan, İlkay Doğan ve İskender Şahan." - BALIKESİR