Balıkesirspor\'dan Yeni Transfer

TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz'ü kadrosuna dahil etti. Kırmızı-beyazlılar 30 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kariyerinin son 3 sezonunda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Mumammed Raşit Şahingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Oynadığı oyun ve mücadeleci yapısıyla gücümüze güç katacak yeni transferimizin her iki taraf için de bol gollü, sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon getirmesini diliyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun, transferimiz hayırlı olsun." Beşiktaş altyapısından yetişen Muhammed Raşit, Bayrampaşa, Bergama Belediyespor, Halide Edip Adıvar SK, Arnavutköy Belediyespor, İçel İdmanyurdu, Karaköprü Belediyespor, Aliağa FK ve 12 Bingölspor formalarını giydi.