Balıkesirspor\'dan Yeniden Anlaşmalar

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Balıkesirspor, takımın önemli isimlerinden sağ kanat Ali Sinan Gayla (30) ile yeniden anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'muzun başarılı oyuncusu Ali Sinan Gayla ile yeniden sözleşme imzaladık. Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Ali Sinan Gayla için hayırlı olmasını diliyoruz. Tecrübeli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda çıktığı 11 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımın önemli isimlerinden biri olmuştu" dedi.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon bahis soruşturmasında 6 ay hak mahrumiyeti cezası alıp sezonu erken kapatmıştı.

KALECİ YASİN YİĞİT DE TAMAM

Balıkesirspor, kaleci Yasin Yiğit Berber'le (24) de nikah tazeledi. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 2'si play-off olmak üzere ligde 13 müsabakada görev yapan kaleci Yiğit'le ilgili yapılan paylaşımda, "Balıkesirspor'umuzun başarılı file bekçisi Yasin Yiğit Berber ile yeniden sözleşme imzaladık. Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Yasin Yiğit Berber için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.