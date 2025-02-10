Balıkesirspor, Emir Şenocak\'ı Kiraladı

Spor

Nesine 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Kuşadasıspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha Emir Şenocak'ı sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer tahtasını açan Balıkesirspor, ilk transferini orta saha mevkiine yaptı. Ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlı ekip, geçmiş dönemdeki UÇK dosyalarını kapatmasının ardından transfer tahtasını açtı ve transfer çalışmalarına hız verdi. Balıkesir ekibi, ilk devreyi Kuşadasıspor forması giyerek tamamlayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Şenocak'ı sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattı. - BALIKESİR