Balıkesirspor, Emre Gemici ile Anlaştı

3'üncü Lig'de yönetimini seçtikten sonra transfere hızlı bir giriş yapan Balıkesirspor anlaşmaya vardığı 52 Orduspor FK'dan gol kralı apoletli şampiyon golcü Emre Gemici'yle resmi sözleşme imzaladı. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 5 kez gol krallığı yaşayan tecrübeli golcü Emre Gemici 1 yıllığına Bal-Kes'e imza attı. 33 yaşındaki Emre Gemici, son 6 sezonda 118 gol atma başarısı göstererek yakalanması güç bir istatistiğe imza attı.