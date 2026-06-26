Balıkesirspor Ferit Özler\'i Transfer Etti

Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Çorluspor 1947 ile play-off şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki sol bek Ferit Özler'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Balıkesirspor yönetimi, imza sonrası yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Ferit Özler ile yapılan anlaşmanın oyuncumuza sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon getirmesini diliyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun, transferimiz camiamıza hayırlı olsun." - BALIKESİR