Balıkesirspor Ferit Özler\'i Transfer Etti

Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Çorluspor 1947 ile play-off şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki sol bek Ferit Özler'i 1 yıllığına renklerine bağladı.
Balıkesirspor yönetimi, imza sonrası yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Ferit Özler ile yapılan anlaşmanın oyuncumuza sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon getirmesini diliyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun, transferimiz camiamıza hayırlı olsun." - BALIKESİR
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