Balıkesirspor, Güvenç Usta'yı kiraladı

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TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesir ekibi, Çaykur Rizespor'dan Güvenç Usta'yı 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesir temcilcisi, Çaykur Rizespor'dan sol kanat oyuncusu Güvenç Usta ile 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladı. Balıkesirspor internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Çaykur Rizespor'dan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Güvenç Usta ile 1 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.

Yeni sezon çalışmaları günde iki antrenmanla sürüryor

Balıkesirspor Teknik Direktörü Leven Eriş, sabah antrenmanın futbolcuları üç gruba ayırdı. Mini bantlarla ısınan oyuncular, antrenmanı kuvvet çalışmasıyla tamamladı. Günün ikinci çalışması da akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Topla teknik ısınmayla başlayan idman, geçiş oyununun ardından yapılan taktik çalışmayla son buldu.

Teknik Direktör Levent Eriş zaman zaman antrenmanı durdurarak, futbolcularını uyardı. - BALIKESİR