Balıkesirspor ile 1984 Muşspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Balıkesirspor ile 1984 Muşspor Berabere Kaldı

Balıkesirspor ile 1984 Muşspor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Balıkesirspor ile 1984 Muşspor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın da gol atamadığı maçta, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede skor değişmedi.

18.02.2024 17:59  Güncelleme: 18:05
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TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Balıkesirspor ile 1984 Muşspor 0-0 berabere kaldı.

Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmada Balıkesirspor, 1984 Muşspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle tamamlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Balıkesirspor ile 1984 Muşspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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