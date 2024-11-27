Balıkesirspor Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Balıkesirspor Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi

Balıkesirspor Kulübü PFDK\'ya Sevk Edildi

Balıkesirspor, 23 Kasım 2024 tarihinde oynanan Nevşehir Belediyespor karşılaşmasındaki saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kulübün yönetim ve futbolcu kadrosuyla ilgili incelemeler başlatılacak.

27.11.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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Balıkesirspor Kulübü, 23 Kasım 2024 tarihinde oynanan Balıkesirspor- Nevşehir Belediyespor Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi gereğince, Balıkesirspor Kulübü'nün, Nevşehir Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. Bu karar, müsabakanın gergin ortamı ve olaylara karışan bazı kişiler nedeniyle alındı. Olaylarla ilgili yapılan incelemeler sonrasında kulüp hakkında disiplin süreci başlatılacak.

Balıkesirspor Kulübü idarecisi Sercan Adın, aynı karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Sercan Adın, 24 Kasım 2024 itibariyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen isimlerden biri oldu.

Bunun yanı sıra, Balıkesirspor futbolcusu Bertuğ Bayar, Nevşehir Belediyespor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi gereğince aynı şekilde 24 Kasım 2024 itibariyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Balıkesirspor Kulübü, yönetim ve oyuncu kadrosuyla ilgili yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş oldu. Alınan sevk kararları doğrultusunda, hem kulüp hem de bireysel olarak ilgili kişiler hakkında detaylı bir inceleme süreci başlatılacak. Disiplin kurulu, yapılan hareketler ve saha içindeki tutumlar hakkında gerekli cezai işlemleri belirleyecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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