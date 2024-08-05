Balıkesirspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile hazırlıklara devam ediyor - Son Dakika
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Balıkesirspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile hazırlıklara devam ediyor

Balıkesirspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile hazırlıklara devam ediyor

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Balıkesirspor, Teknik Direktör Levent Eriş eşliğinde günde iki antrenman ile hazırlanıyor. Futbolcular laktak testinden başarı ile geçti.

05.08.2024 13:00  Güncelleme: 13:04
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TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Balıkesirspor lige Teknik Direktör Levent Eriş eşliğinde günde iki antrenman ile hazırlanıyor. Neşesi ve morali üst düzeyde olan Balıkesirsporlu futbolcular, laktak testinden başarı ile geçtiler.

Balıkesirspor yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Levent Eriş eşliğinde devam ediyor. Balıkesir ekibi, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenman ısınma ile başladı. Sonrasında çabukluk-çeviklik çalışması yapan Bal-Kes'ler, antrenmanı Maksimal Aerobik Hız (MAS) koşu ile tamamladı. Çalışmanın ardından 29 yaşına giren masör İsmail Ergün'ün doğum günü kutlandı.

Öte yandan Balıkesirsporlu futbolcular, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Nahit Özdayı, Doç. Dr. İbrahim Erdemir ve Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Eren Demirezen'in de katıldıkları laktak testinden başarı ile geçti.

TFF 3. Lig 2. Grupta yer alan Balıkesirspor'un 2024-2025 sezonu maç programı da belli oldu. Çekilen fikstür sonrasında kırmızı beyazlılar sezona iç sahada oynayacakları Fatsa Belediyespor maçı ile başlayacak. Teknik Direktör Levent Eriş, Lig'e evimizde başlayacağımız için çok memnunum açıklaması yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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