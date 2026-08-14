Balıkesirspor, Tibet Durakçay ile Anlaştı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Tibet Durakçay ile Anlaştı

Balıkesirspor, Tibet Durakçay ile Anlaştı
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Balıkesirspor, Göztepe'den santrafor Tibet Durakçay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Göztepe'den santrafor Tibet Durakçay ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Balıkesirspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Göztepe'den Tibet Durakçay ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezonu Menemen FK'da geçiren Göztepe oyuncusu Tibet Durakçay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç santraforumuza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklamış yapıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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