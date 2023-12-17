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Balıkesirspor'un genç oyuncusu Hakan Akgül performansıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
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Balıkesirspor'un genç oyuncusu Hakan Akgül performansıyla dikkat çekiyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Akgül, son haftalarda attığı gollerle takımını yenilgiden kurtarıyor. Hakan'ın performansıyla Balıkesirspor, kümede kalma umuduyla yükselişe geçti.

Balıkesirspor\'un genç oyuncusu Hakan Akgül performansıyla dikkat çekiyor
17.12.2023 - 12:06,  Güncelleme: 12:08
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Balıkesirspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Akgül son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Fatih Karagümrük altyapısından yeşiten genç oyuncu, son iki maçta attığı gollerle takımını yenilgiden kurtaran isim oldu. Hakan ilk olarak Tokat Belediye Plevnespor karşılaşmasında takımı 1-0 gerideyken sahne aldı ve beraberlik golünü atarak skoru 1-1'e getirdi. Balıkesirspor, deplasmanda Hakan'ın golüyle puan aldı. Hakan geçen hafta da iç sahada 2-2 sona eren Bergama Belediyespor karşılaşmasında fileleri havalandırdı. Hakan Akgül'ün yükselen performansıyla çıkış yakalayan Balıkesirspor, kümede kalma yolunda umutlandı.

Kaynak: DHA
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