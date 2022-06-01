Spor Toto 1. Lig'i bu sezon son sırada tamamlayarak 2. Lig'e düşen Balıkesirspor'un yeni başkanı Nedim Ömer oldu.

Karesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan olağan seçimli genel kurulda, kulüp başkanlığı için mevcut başkan Özgür Yılmaz ile Nedim Ömer arasında seçime gidildi.

Genel kurulda Divan Başkanlığını Rıza Tekin yaptı.

Kongrede yönetim kurulu faaliyeti bilanço, kesin hesap gelir ve gider raporu okunarak oylandı ve yönetim aklandı.

Kulübün şirketleşmeyle ilgili yönetimin çalışma yapması konusundaki önerge, salondan gelen tepkiler üzerine iki adayın ortak talebiyle oylama ile gündemden çıkarıldı.

Nedim Ömer, 394 üyenin katılımıyla yapılan oylamada oyların 207'sini alarak kulüp başkanı seçildi. Özgür Yılmaz ise 186 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.