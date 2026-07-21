Balıkesirspor yeni sezonu dualarla açtı

Balıkesirspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına düzenlenen sezon açılış programıyla resmen başladı. Yeni sezon öncesinde kurban kesilip dualar edilirken, kırmızı-beyazlı ekip ilk antrenmanını da gerçekleştirdi.

Balıkesirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni sezon açılış programına kulüp yönetimi, teknik heyet, futbolcular, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de sezon açılış programında yer alarak Balıkesirspor'u yalnız bırakmadı. Program boyunca kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Şehirli, yeni sezonun Balıkesirspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Sezon açılışında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, yapılan duaların ardından futbolcular sahaya çıkarak yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetimindeki çalışmayla birlikte kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı. Duaların ardından futbolcular, teknik heyet yönetiminde sezonun ilk antrenmanına çıktı. Yeni transferlerin de yer aldığı çalışmada futbolcuların istekli görüntüsü dikkat çekerken, Balıkesirspor yeni sezona yüksek moralle 'merhaba' dedi.

"Balıkesirspor, bu şehrin ortak değeri ve en güçlü markalarından biridir"

Başkan Şehirli, Balıkesirspor'un kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün Balıkesirspor'umuzun yeni sezon heyecanına ortak olmak, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla bir araya gelmek bizler için büyük mutluluk oldu. Yeni sezonun ilk adımını dualarla atmak, birlik ve beraberlik içerisinde aynı hedefe inanarak yola çıkmak son derece kıymetlidir. İnşallah bu güzel başlangıç sezon boyunca başarılarla taçlanır. Balıkesirspor sadece sahada mücadele eden bir futbol kulübü değildir. Balıkesirspor, bu şehrin ortak değeri, ortak sevdası ve en güçlü markalarından biridir. Bu arma altında mücadele eden her futbolcu, her teknik ekip mensubu ve yöneticimiz, milyonlarca Balıkesirlinin umudunu ve heyecanını temsil ediyor. Bu nedenle Balıkesirspor'un başarısı hepimizin başarısıdır. Yeni oluşturulan yönetimimize, teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Sezon boyunca büyük bir özveriyle mücadele edeceklerine yürekten inanıyorum. Rabbim tüm futbolcularımızı sakatlıklardan korusun, emeklerini boşa çıkarmasın. İnşallah centilmence mücadele edilen, alın terinin karşılığının alındığı, taraftarımızın gurur duyacağı başarılı bir sezon yaşarız. Altıeylül Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Balıkesirspor'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Balıkesirspor'un güçlü olması, şehrimizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesi demektir. Bu takımın başarısı sadece sahada kazanılan puanlardan ibaret değildir; çocuklarımızın umutlanması, gençlerimizin spora yönelmesi ve Balıkesir'in adının başarılarla anılması anlamına gelir. Tüm Balıkesirli komşularımızı sezon boyunca takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Tribünleri dolduralım, takımımıza destek olalım" diye konuştu.

Program, protokol üyelerinin futbolcular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR