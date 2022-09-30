Balıkesirspor zincir kırmak istiyor - Son Dakika
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Balıkesirspor zincir kırmak istiyor

30.09.2022 11:25
Balıkesirspor zincir kırmak istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın iddialı rakiplerinden Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın iddialı rakiplerinden Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Darıca İlçe Stadı'na alınan karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Hacettepe 1945'i eleyerek yoluna devam eden Balıkesirspor, ligde Ankara Demirspor mağlubiyeti sonrası yollar ayrılan Muhammet Yılmaz'ın yerine henüz yeni bir teknik adam belirlemedi. Baynet İnşaat Balıkesirspor'un bu maç öncesi 4, Kocaelispor'un 12 puanı var.

BAŞKAN ÖMER'DEN ÖRNEK HAREKETBalıkesirspor'da sezon öncesi göreve gelen Başkan Nedim Ömer, kulübün kendi dönemindeki gelir-gider tablosunu şeffaflık politikasıyla paylaşarak camiayı bilgilendirdi. Kulüp kasasına girip çıkan her kuruşu ayrıntılı olarak paylaşan Ömer, "Karanlıktan Aydınlığa sloganıyla çıktımız bu yolda önceliğimiz şeffaflık politikamız ve denetlene bilinirliği ön planda tutmak oldu. Her bir kuruşunun üzerinde tüyü bitmemiş yetimin ve bu şehir halkının hakkı olduğu hassasiyeti üzerine kamuoyu ile gelir-gider tablosunun tüm ayrıntıları ile sizlerin vasıtasıyla paylaşmak istiyorum" dedi.


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Balıkesirspor'a kupa morali Balıkesirspor'a kupa morali
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor zincir kırmak istiyor - Son Dakika

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