Balıköy Gençyurduspor\'dan çifte şampiyonluk sevinci

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Balıköy Gençyurdu Spor'un geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk kupası, düzenlenen törenle takdim edildi. Bu sezon 1. Amatör B Grubu'nda şampiyonluğunu ligin bitimine iki hafta kala garantileyen Balıköy ekibi, çifte mutluluk yaşadı.

Tavşanlı Karakova Semt Sahaları'nda oynanan Demirbilekspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen törende, Balıköy Gençyurdu Spor'un geçtiğimiz sezon kazandığı 2. Amatör Küme şampiyonluk kupası kulübe teslim edildi. Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından takdim edilen kupa, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Kupa törenine Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, Kütahya ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay, Antrenör İsmail Aşar ile sporcular ve kulüp yöneticileri katıldı. ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay, kulüp yönetimini ve sporcuları tebrik ederek şampiyonluk kupasını takdim etti.

Törende konuşan Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, Balıköy halkına şampiyonluk armağan ettikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel bir mücadele ile kupamızı aldık. Balıköy bunu sonuna kadar hak ediyordu. Geçen yılın kupasını bugün aldık ama bu sezon da başarımızı perçinledik. Bitime iki hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu başarı tüm Balıköy'e hediye olsun" dedi.

Bu sezon sergilediği başarılı performansla 1. Amatör Küme'de de şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyen Balıköy Gençyurdu Spor, yeni hedeflerine odaklandı. Ligin bitimine iki hafta kala zirveyi garantileyen ekibin, 1. Amatör Küme şampiyonluk kupasını play-off müsabakaları sırasında alacağı öğrenildi.

Antrenör İsmail Aşar yönetimindeki Balıköy Gençyurdu Spor, törenin ardından galibiyet ve kupa sevincini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Karşılaşma ise Balıköyspor'un Demirbilekspor'u 2-0 mağlup etmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA