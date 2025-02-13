Balıksu Köyü'nde Atletizm Tutkusu - Son Dakika
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Spor

Balıksu Köyü'nde Atletizm Tutkusu

Küçük atletler, kış şartlarına rağmen antrenman yaparak şampiyonluk hayallerinin peşinden koşuyor.

13.02.2025 11:16
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ABDULLAH SÖYLEMEZ/FIRAT ATMACA - Ağrı kırsalındaki Balıksu köyünün atletizmde yetenekli kız ve erkek öğrencileri, şampiyonluk hayallerine ulaşmak için karlı ve soğuk havada dahi antrenmanlarını aksatmıyor.

İl merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Balıksu Köyü Ortaokulunun atletizm takımında yer alan 6 kız ve 6 erkek çocuk, beden eğitimi öğretmenleri Emre Dönmez yönetiminde yaz-kış antrenman yapıyor.

Okulun bahçesindeki koordinasyon parkurunda antrenman yapan öğrenciler, haftanın 3 günü de köyün sokaklarında karla kaplı araziler arasında koşuyor.

Bir süre önce il genelinde yapılan okullar arası müsabakalarda takım halinde küçük kızlarda birinci, yıldız erkeklerde ise ikinci olan sporcular, 15 Şubat'ta "Trabzon İli Kros Yıldız Erkekler Grup Müsabakaları"na, nisan ayında ise "Erzurum İli Puanlı Atletizm Küçük Kızlar Grup Müsabakaları"na katılacak.

Kış ortasında büyük motivasyonla antrenman yapıyorlar

Yaşadıkları dağ köyünde kış ortasında büyük motivasyonla antrenmanlarını sürdüren çocuk atletler, profesyonel sporcu olup uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar elde etmenin hayalini kuruyor.

Okul müdürü Ali Ulutaş, AA muhabirine, okulda bir aile gibi olduklarını, öğrencilerin başarısında öğretmenlerinin büyük payı bulunduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'ye teşekkür eden Ulutaş, "Öğretmen kadromuz çok iyi, bunu hep beraber yapıyoruz. Başarı ekip işidir. Bir aile olmanın gerekliliğiyle beraber çocuklarımızın gönüllerine dokunup gönüllerinde yer edinmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beden eğitimi öğretmeni Emre Dönmez ise bu yıl Trabzon ve Erzurum'da düzenlenecek organizasyonlarda Ağrı'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini anlattı.

İklim şartları ve birtakım eksikliklere rağmen istenince çok güzel işler yapılabildiğini ifade eden Dönmez, "Kar, kış ve buz da olsa dışarıya çıkarak antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Okul dışında antrenman yapamadığımız zaman bina içerisinde esneme hareketleri yapıyoruz. Antrenmanlarımızda sadece okul bahçesiyle sınırlı kalmıyoruz. Köyümüzü de kullanmaya çalışıyoruz. Çocuklar okul yolunda koşuyor. Öğrencilerin köydeki koşularına şaşıranlar oluyor ama nihayetinde alışıyorlar ve bizleri tebrik ediyorlar." diye konuştu.

"Olimpiyatlara katılmayı hayal ettiğim için elimden geleni yapıyorum"

Öğrencilerden Pervin Keklik, kendisine destek olan öğretmenleri ve ailesine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Televizyonlarda olimpiyatları izlemek çok hoşuma gidiyordu. Ben de bu olimpiyatlara katılmayı hayal ettiğim için elimden geleni yapıyorum. Köyün diğer çocukları bazen bizi gördüklerinde 'Niye koşuyorsunuz?', 'Karda, kışta koşulur mu?' diyorlar. Bazen hava soğuk olmasına rağmen koşmayı bırakmıyoruz. Kar, kış, şimşek de olsa biz her zaman koşacağız ve koşmayı bırakmayacağız. Avukat, savcı, hakim, doktor olma gibi hedefim var ama sporcu olmak da çok güzel bir duygu."

Ebubekir Ay ise köyde yaşadıkları için hayvanların peşinden çok koştuklarına işaret ederek, "Zaten bizim hayatımız atletizm. Hep atletizmle yaşadık. İneklerin peşinden çok koştuk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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