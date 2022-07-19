Balkan Atletizm Şampiyonasında madalyalar sahibini buldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Denizli'de 52'incisi düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, 16 ülkeden 321 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Ay-yıldızlı gençler iki günde toplam 39 madalyayla sıralamanın zirvesinde yer aldı. Milliler 17 altın, 14 gümüş, 8 de bronz madalya elde etti.

Atletizmde modern tesisleşme ve organizasyon tecrübesi ile Türkiye'nin pilot ili olan Denizli; 16-17 Temmuz tarihlerinde Balkan U20 Atletizm Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Spor Kompleksinde yapılan yarışmalarda, Balkan Atletizm Federasyonları Birliği'ne (ABAF) üye 16 ülkeden 321 sporcu piste çıktı. Oldukça sıcak havada gerçekleşen Atletizm Balkan Şampiyonasının seremonisi, 16 ülke bayrağının geçişi ile başladı, konuşmalar, plaket sunumu ve madalya töreni ile devam etti.

Atletizmin kalbi Denizli'de attı

Yarışmaların ev sahibi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı konuşmada spor şehri Denizli'de uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Sporculara başarılar dileyen Zolan, "İnşallah spor yaparak hem sağlığımızı hem birliğimizi hem de dayanışmamızı en üst seviyeye çıkarmayı temenni ediyorum, başarılar diliyorum." dedi. Törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, Balkan ülkelerinden gelen sporcuları Denizli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Yeni bir Balkan Şampiyonası için Denizli'deyiz. Bize bu desteklerini veren başta başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz. Onun destekleriyle burada güzel bir organizasyonu yapacağız. Umarım burada en güzel derecelerini yaparak ayrılırlar. Dünya, Avrupa baraj derecelerine geçmiş olarak Denizli'de güzel bir hatıra bırakmış olurlar" dedi.

Türk atletler 39 madalya ile zirvede yer aldı

İki gün süren 42 branştaki yarışmalarda Türkiye 17 altın, 14 gümüş, 8 bronz ile birinciliği elde ederken, Hırvatistan 10 altın, 4 gümüş, 3 bronzla ikinci, Romanya da 5 altın, 9 gümüş, 10 bronz ile üçüncü oldu. Dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Denizli olarak spor altyapısı ve modern tesisler ile önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Balkan Atletizm Şampiyonası ile uluslararası bir organizasyonu daha başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Yarışmalara katılan tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan İlman, emeği geçenlere teşekkür etti. - DENİZLİ