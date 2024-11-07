Balkan Karate Şampiyonası Başlıyor

Türk sporcuların da katılacağı Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası yarın başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 8- 10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek organizasyona, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ev sahipliği yapacak.
13 ülkeden 1297 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 201 karateci temsil edecek.
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