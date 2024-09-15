Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Tamamlandı

Balkan Kürek Şampiyonası Edirne\'de Tamamlandı

Edirne'de düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye 18 madalya kazandı, erkeklerde birinci oldu.

15.09.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası tamamlandı.

Organizasyonun son gününde sporcular, final müsabakalarında mücadele etti.

Türkiye Kürek Milli Takımı, 21 kategoride 50 sporcuyla madalya kazanmak için ter döktü.

Şampiyonanın ilk gününde 11 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya aldı.

Organizasyonda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanan milli takım, genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Sonat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Milli takım olarak 21 farklı tekne sınıfında yarıştıklarını aktaran Doğan, "Balkan Şampiyonası'nın ev sahibiydik bu sene. Parkurumuzun uluslararası ikinci sınavı oldu. 21 tekne sınıfında yarıştık, 18 madalya aldık. Bunların 7'si altın madalya. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Erkeklerde takım halinde açık ara birinci olduk. Genel klasmanda ikinciyiz. Balkan Şampiyonası'nda da sporcularımız başarılarını gösterdi." diye konuştu.

Doğan, Edirne'deki ana spor branşının kürek olmasını istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kürek daha popüler olacak, daha çok kişi küreği duyacak. Özellikle Edirne'yi kürek şehri yapmak istiyoruz. Edirne'deki ana spor branşının kürek olması gibi hayalimiz var. Sporcu sayısı artığı zaman bizim yaptığımız seçmeler de artacak. Daha elit daha başarılı sporcular bulabileceğiz. Onlarla da uluslararası başarılar artacak böylece."

Nesim İba: "Göğsümüz kabardı, İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutmuş olduk"

Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba ise Meriç Nehri'nde 4'üncü yarışmayı da başarıyla tamamladıklarını aktardı.

Yarışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Göğsümüz kabardı, İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutmuş olduk. Yarışmalar oldukça güzeldi. Uluslararası anlamdaki 2'inci, Meriç Nehri'ndeki 4'üncü yarışmayı da tamamlamış olduk. Çok renkli ve güzel anlara tanıklık ettik. Nisan ayında bir büyükler şampiyonası planlaması var. Tabii farklı klasmanlarda çeşitli yarışlar oluyor. Burası artık resmi bir parkur.

Bundan sonra yarışların dışında da milli takımımızın ve diğer kulüplerin kamplarına tanıklık edeceğiz. Nehir hiç boş olmayacak burada çeşitli aktivitelere tanıklık edeceğiz. Önümüzdeki yıl Çekya'da dünya şampiyonası yapılacak. Sonrasında 2026 ve 2027'de dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak ülkeler belli olacak. Biz federasyonumuza talebimizi ilettik. 2026'da mı olur 2027'de mi olur dünya şampiyonasını Meriç Parkuru'nda yapmak nasip olur."

Organizasyon kapanış seremonisi ile tamamlandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Etkinlik, Türkiye, edirne, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:53:46. #1.12#
SON DAKİKA: Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement