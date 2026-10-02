Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan U15 güreşçisi Tokat Almus'ta karşılandı - Son Dakika
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Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan U15 güreşçisi Tokat Almus'ta karşılandı

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Tokat Almus'ta U15 Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçiler için Çevreli'de karşılama töreni düzenlendi. 75 kiloda altın madalya kazanan Eray Güçlü, 57 kiloda üçüncü olan Ahmet Ensar Akbaş ve antrenör Aziz Erdoğdu coşkuyla karşılandı; duanın ardından kurban kesildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçileri vatandaşlar coşkuyla karşıladı

Organizasyonda 15 yaş altı kategorisinde 75 kiloda altın madalya kazanan Eray Güçlü, 57 kiloda üçüncü olan Ahmet Ensar Akbaş ve güreş antrenörü Aziz Erdoğdu, Çevreli beldesinde coşkuyla karşılandı.

Karşılama törenine Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AK Parti Almus İlçe Başkanı Yüksel Mirzaoğlu, güreş antrenörü Hüseyin Kalaycı ile güreşçilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Güreşçiler için yapılan duanın ardından kurban kesildi.

Kaynak: AA
ÇevreliGüncelKurbanAlmusTokatSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan U15 güreşçisi Tokat Almus'ta karşılandı - Son Dakika
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