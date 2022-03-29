Balkan Şampiyonasına 'Yıldırım' damgası - Son Dakika
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Balkan Şampiyonasına 'Yıldırım' damgası

29.03.2022 14:41
Balkan Şampiyonasına 'Yıldırım' damgası

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 8. Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 8. Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esti. 28 birincilik, 13 ikincilik ve 8 üçüncülük alan Milli Takım'da yer alan Yıldırım Belediyesporlu sporcular da Türkiye'ye 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandırdı.

Karate branşında dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını Balkan Şampiyonası'nda da gösterdi. Türk bayrağını toplamda 39 kez göndere çektiren, 18 kez de İstiklal Marşımızı Sırbistan'da dinleten Yıldırım Belediyesporlu futbolcular da bu başarıda büyük rol oynadı. Milli Takımda yer alan Cuma Erdoğlu sakatlığı sebebiyle müsabakaya çıkamadı. Yıldırım Belediyesporlu diğer 7 sporcu ise ülkemize 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya getirdi.

Büyük erkekler 90 kiloda Temindar Serdal ile ümit erkekler 55 kiloda Gürkan Duman altın madalya kazanırken, büyük bayanlar 65 kiloda İrem Mingsar ise komitede gümüş kata branşında bronz madalya kazandı. Ümit erkeklerde Halil İbrahim Karahan ve genç bayanlarda Zehra Dindar ikinci olarak ülkemize gümüş madalya getirdi. Yıldırım Belediyesi 75. Yıl Spor Kulübü sporcularından Abdülsamet Koçan genç erkekler 66 kiloda şampiyonluk, ümit erkeklerde Eren Efe de üçüncü oldu. Milli Takım ve Yıldırım Belediyespor Antrenörü Abdullah Mingsar, ülkemize bu önemli başarıları getiren hem milli takım hem de Yıldırım Belediyesporlu sporcuları tebrik etti.

Oktay Yılmaz da, Yıldırım Belediyespor'un amatör branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulüpleri arasında olduğunu belirtti. - BURSA

Balkan Şampiyonasına 'Yıldırım' damgası
Balkan Şampiyonasına 'Yıldırım' damgası

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Kaynak: İHA

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