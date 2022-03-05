Balkan şampiyonu liseli karatecinin hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika
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Balkan şampiyonu liseli karatecinin hedefi Avrupa şampiyonluğu

05.03.2022 10:58
Balkan şampiyonu liseli karatecinin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 yaşında başladığı karatede Balkan şampiyonu unvanına sahip olan lise öğrencisi Hatice Sena Kayacan, Avrupa şampiyonu olmak için ter döküyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 yaşında başladığı karatede Balkan şampiyonu unvanına sahip olan lise öğrencisi Hatice Sena Kayacan, Avrupa şampiyonu olmak için ter döküyor.

Ömer Özyer Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kayacan, ailesinin teşvikiyle başladığı karatede kısa sürede kendisini geliştirdi ve katıldığı Türkiye şampiyonlarında birçok kez birinci oldu. Milli takıma seçilen Kayacan, 2018'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Eğitimiyle birlikte antrenmanlarını da aksatmayan Kayacan, geçen yıl Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde organize edilen Balkan Karate Şampiyonası'nda ise ümit gençlerde üçüncü oldu.

Kayacan, mayısta Sakarya'da yapılacak Türkiye şampiyonasından sonra 24-26 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası'nda 48 kilo gençler kumite kategorisinde şampiyon olmayı hedefliyor.

Kayacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karateyle babasının desteğiyle tanıştığını söyledi. Küçük turnuvaların ardından Türkiye şampiyonluğu yaşadığını anlatan Kayacan, "İlk kez Türkiye şampiyonu olduğumda çok gururlandım. İlk defa böyle bir başarı elde etmiştim. Aynı duyguları tekrar yaşamak istiyorum. Antrenörümüzün önderliğinde takım arkadaşlarımla Avrupa Karate Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefim Avrupa'da şampiyon olmak." dedi.

Kayacan, okulun ardından her gün düzenli olarak antrenman yaptığını, var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Başarılarının ardından kendisini örnek alıp spora başlayan arkadaşları olduğunu dile getiren Kayacan, arkadaşlarını da yönlendirip onlara yardımcı olduğunu kaydetti.

Antrenör Mustafa Kıvrak ise Hatice'nin başarılı ve yetenekli bir sporcu olduğunu belirtti.

Öğrencisinin bu güne kadar katıldığı bir turnuva hariç hepsinde derece elde ettiğine dikkati çeken Kıvrak, "Mayıs ayındaki Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah orada da derece elde ederse ferdi branşta ilçemize de Avrupa şampiyonluğunu getiren ilk sporcu olacak. Hatice'ye güveniyor ve inanıyoruz. Sporu ve okul hayatını birlikte götürüyor. Antrenmanlarını da aksatmıyor. Disiplinli bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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Hırvatistan, Sırbistan, Fethiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balkan şampiyonu liseli karatecinin hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika


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