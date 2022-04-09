Balkan şampiyonu öğrencinin hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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Balkan şampiyonu öğrencinin hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

09.04.2022 11:12
Balkan şampiyonu öğrencinin hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Türkiye Karate Milli Takımı ile Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Nisagül Büyük, Avrupa ve dünya şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor.

Türkiye Karate Milli Takımı ile Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Nisagül Büyük, Avrupa ve dünya şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor.

İlçedeki Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 8. sınıf öğrencisi Nisagül, 26 Mart'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak küçük yaşta büyük bir başarıya imza attı.

Karateye 9 yaşında başlayan Nisagül, Türkiye'de düzenlenen birçok farklı organizasyonda mücadele ederek önemli başarılar elde etti.

Elde ettiği derecelerle milli takıma seçilen Nisagül, katıldığı ilk uluslararası şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Balkan şampiyonu unvanıyla haziran ayında Bulgaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Nisagül, burada da başarılı olması durumunda kasım ayında yapılması planlanan dünya şampiyonasına katılarak altın madalya almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haftanın 6 günü günde 3 saat çalışarak şampiyonalara hazırlanan Nisagül'ün en büyük hayali ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2018 yılından itibaren kyokushin karate sporuyla uğraştığını söyledi.

Karateye başladığında milli takıma seçilebileceğini aklına bile getirmediğini fakat geçen sürede bir çok başarıya imza atarak milli takıma seçilip Türkiye'yi 13 yaşında Avrupa'da temsil etmenin gururunu yaşadığını anlatan Nisagül, şunları kaydetti:

"Katıldığım ilk uluslararası şampiyona olan Balkan Şampiyonası'nda birinci oldum. Hazirandaki Avrupa Şampiyonası'ndan da birincilik bekliyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu da inşallah Allah bizlere nasip eder. Hedeflerimiz büyük Allah'ın yardımıyla daha büyük başarılar elde edeceğiz. Bunun içinde çalışmalarımı kesintisiz sürdürüyorum."

Ailesinin kendisine her daim destek olduğunu ve spora teşvik ettiğini kaydeden Nisagül, "Bu spora başladığımda bu günleri yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Ailem benimle gurur duyuyor. Bende bundan çok mutlu oluyorum. Anne babam benden daha çok heyecanlanabiliyor. Aileme, öğretmenlerime, antrenörüme bana destek oldukları için ayrıca bir teşekkür ediyorum" dedi.

Balkan Şampiyonası'yla yurt dışına ilk defa çıktığını ve çok büyük bir heyecan yaşadığını anlatan Nisagül, "Yurt dışında ülkemi temsil etmek çok büyük bir gurur. Bu gururla tatamide elimden gelen her şeyi yaptım. Balkan şampiyonasında birinci oldum, inşallah Avrupa ve dünya şampiyonasında da bu gururu yeniden yaşamayı Allah bize nasip eder. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hem sporda hem derslerinde başarılı

Okul Müdürü Lokman Seyis de Nisagül'ün başarısının 4 yıllık azimli çalışma neticesinde geldiğini söyledi.

Nisagül'ün üzerinde emeği olan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür eden Seyis, "En büyük teşekkür ve onur ailesi ve antrenör Metin Ay hocamızın. Nisagül sadece sporcu olarak değil öğrenci olarak da örnek bir kişilik. Sporun ve eğitim sürecinin bir arada nasıl başarı ile yürütülebileceğinin canlı göstergesi. Bu yıl LGS sınavları var ve fen lisesini kazanabilecek seviyede. Akademik süreci de başarılı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Okulunu aksatmadan çalışıyor

Okulda öğrencilere karate eğitimi veren Metin Ay da üç farklı kurda 80 öğrenciye karate eğitimi verdiğini söyledi.

Öğrencileriyle Türkiye'de katıldığı turnuvalarda önemli başarılar ve dereceler elde ettiklerini ve bu durumun kendilerini gelecekteki turnuvalara daha çok motive ettiğini belirten Ay, şunları söyledi:

"Hedefimiz ilimizi ve ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etmekti. Milli takıma seçilen Nisagül Büyük, Sırbistan'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi temsil etti. İlk kez çıktığımız bu platformda tüm olumsuzluklara rağmen birincilik elde etti. Okul hayatını da etkilemeyecek şekilde büyük bir efor sarf ettik ve bugün meyvelerini topluyoruz. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesi." dedi.

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Altın Madalya, Sırbistan, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balkan şampiyonu öğrencinin hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu - Son Dakika


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