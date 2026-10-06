Balkan şampiyonu Utku Çağatay Söğütlü ve üçüncüsü Efecan Dur çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Balkan şampiyonu Utku Çağatay Söğütlü ve üçüncüsü Efecan Dur çiçeklerle karşılandı

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Balkan şampiyonu Utku Çağatay Söğütlü ve üçüncüsü Efecan Dur çiçeklerle karşılandı
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Hırvatistan'daki Yıldızlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda 45 kiloda Balkan Şampiyonu olan Utku Çağatay Söğütlü ile 63 kiloda Balkan üçüncüsü olan Efecan Dur, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Havalimanındaki törene spor yetkilileri, antrenörler ve sporcu yakınları katıldı.

Güreşte Balkan şampiyonu olan Erzurum Gençlikspor Kulübü ve SEM Sporcusu Utku Çağatay Söğütlü ile Yolspor güreşçisi Efecan Dur, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Hırvatistan'da yapılan Yıldızlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda, 45 kiloda Balkan Şampiyonu olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü ve SEM Sporcusu Utku Çağatay Söğütlü ile 63 kiloda Balkan üçüncüsü olan Yolspor güreşçisi Efecan Dur'u havalimanında çiçeklerle karşılandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, AK Parti Tortum İlçe Başkanı Hasan Yazıcı, TOHM Müdürü Serhat Aktaş, Güreş İl Temsilcisi Mehmet Bölükbaşı ile antrenörler ve sporcuların yakınlarının katıldığı karşılama töreninde başarılı güreşçilere çiçek takdim etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Balkan Şampiyonasında kürsüye çıkan güreşçileri tebrik ederek, "Balkanlar'da tarih yazan bugünün yıldız sporcuları, inanıyoruz ki; ilerleyen yıllarda ülkemize ve ilimize Avrupa, Dünya ve Olimpiyat madalyaları kazandıracaklar İnşallah. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
HırvatistanErzurumGüncelSporSon Dakika

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