Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı
29.11.2021 20:53
Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığı ile 6 aileye yardımda bulundu. Haluk Levent, sosyal medya hesabından Balotelli ile şalgam içerken fotoğraflarını paylaşarak, ünlü futbolcunun yardım yaptığını duyurdu.
Ahbap Derneği'nin başkanlığını yapan ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesaplarından Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli ile birlikte şalgam içerken fotoğrafını paylaştı.
"MARIO BALOTELLI İLE ŞALGAM SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"
Haluk Levent paylaştığı fotoğrafın altında Mario Balotelli'nin 6 aileye yardım yaptığını söyledi. Haluk Levent paylaşımında, "Görme bozukluğu yaşayan Sevinç'in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader'in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar'ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik" sözlerini kaydetti.
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