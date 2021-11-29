Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı

Ahbap Derneği'nin başkanlığını yapan ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesaplarından Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli ile birlikte şalgam içerken fotoğrafını paylaştı.

"MARIO BALOTELLI İLE ŞALGAM SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

Haluk Levent paylaştığı fotoğrafın altında Mario Balotelli'nin 6 aileye yardım yaptığını söyledi. Haluk Levent paylaşımında, "Görme bozukluğu yaşayan Sevinç'in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader'in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar'ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik" sözlerini kaydetti.