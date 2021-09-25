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Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş - Son Dakika

Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş

25.09.2021 14:06

Adana Demirspor'da Balotelli'nin Beşiktaş'la oynanan maçta attığı golün ardından Sergen Yalçın'a yaptığı hareket uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Sergen Yalçın'ın yıllar önce kendisi için yaptığı "Beyni yok" yorumunu soyunma odasında izlediğini belirten İtalyan golcü, "Soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim?' Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim' dedim" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında 3 farklı geriye düştüğü maçı 3-3'e getirerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Karşılaşmada gol atan Mavi-Şimşekler'in yıldızı Balotelli ise siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İtalyan golcü konuyla ilgili TV 100'e açıklamalarda bulundu.

Balotelli'nin açıklamaları şöyle:

"BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA HİÇBİR SIKINTIM YOK"

" Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAYAN BİRÇOK FUTBOLCU BENİM ZATEN ARKADAŞIM"

Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce, ismini vermek istemediğim bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın'ın bana "Beyni yok" dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı.

"AKLLI MIYIM, DEĞİL MİYİM? KENDİSİNE GÖSTERECEĞİM"

Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim?' Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim' dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da kenarda oturan futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum."

Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş

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Son Dakika Spor Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş - Son Dakika
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