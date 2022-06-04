Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü - Son Dakika
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Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü

04.06.2022 10:07
Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Balyanoz Koyunda sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenleyerek hem çocuklara hem de ailelerine özel etkinlik yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Balyanoz Koyunda sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenleyerek hem çocuklara hem de ailelerine özel etkinlik yaptı.

Kocaeli'nin gözde merkezlerinden biri haline gelen Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Anne Şehir katılımcılarının yer aldığı etkinlikte hem çocuklara hem de ailelerine yönelik etkinlikler yapıldı. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnşallah bu yaptığımız hizmetlerle sizin yaşamınıza kalite getiriyoruzdur, mutluluğunuza mutluluk katıyoruzdur. Daha önce Darıca Millet Bahçesini bitirdik, Balyanoz Koyu Parkını bitirdik. Kadın ve Aile Hizmetleri birimimizin projesi olan Anne Şehir sizler için çok güzel program hazırlamış. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hayatınız her gün daha mutlu olsun" dedi.

Yeni bir yaşam alanı oluşturulan Balyanoz Koyu Parkında gerçekleşen etkinlikte 4-6 yaş arası çocuklar için çocuk gelişim atölyeleri, sıfır atık geri dönüşüm atölyesi, minik eller atölyesi, halat çekme, çuval yarışı gibi parkur yarışmaları düzenlendi. - KOCAELİ

Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü
Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü
Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü - Son Dakika

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