BALIKESİR - Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği - Son Dakika
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BALIKESİR - Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği

01.06.2022 14:35

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarlarını otobüslerle maçın oynanacağı Kocaeli'ye götüreceklerini söyledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarlarını otobüslerle maçın oynanacağı Kocaeli'ye götüreceklerini söyledi.

Tolga Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırmaspor'un İstanbulspor ile oynayacağı maça çok sayıda sporseverin geleceğini söyledi.

Bandırma'da herkesin kulübe destek olduğunu vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:

"Bugün Bandırmaspor'a herkes destek oluyor. Sanayicisi, esnafı, çocuğu, yaşlısı, işçisi, öğrencisi kendi bütçesiyle, katkısıyla destek oluyor. Eyüpspor maçında hemşehrilerimiz Bandırma 17 Eylül Stadı'nı adeta şölen alanına çevirdiler. Şehir adeta kenetlendi. Çevremizdeki ilçelerden de otobüsle bizi desteklemeye seyirci geliyor. Maça gitmek isteyenlere, belediyemiz personeline dahi araç sağladık. Bandırma'dan maça gitmek isteyen hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Otobüslerle taraftarımız Kocaeli'ye götüreceğiz. Herkesi oraya götürmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Etmeye de devam ediyoruz."

BALIKESİR - Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği
BALIKESİR - Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği
BALIKESİR - Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği
BALIKESİR - Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği
BALIKESİR - Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği

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Kaynak: AA

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