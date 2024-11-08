Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi Kış Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi Kış Sezonuna Hazır

Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi Kış Sezonuna Hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi, kış sezonu için hazırlıklarını tamamlayarak 921 yeni kayıt aldı. Merkez, çeşitli branşlarda çocuklar ve yetişkinler için spor eğitimleri sunuyor.

08.11.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi, kış sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi, kısa sürede büyük ilgi görerek, 7 farklı branşta hizmet vermeye başladı ve kış sezonu öncesi toplam 921 yeni kayıt aldı. Merkez, fitness, yüzme, jimnastik, voleybol, basketbol, futbol ve judo branşlarında faaliyet gösteriyor. Yeni sezona 921 yeni kayıtla başlayan Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi, bölgedeki çocukların ve gençlerin sporla tanışmalarını sağlıyor.

Çocuklar İçin Spor Fırsatları

Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi, özellikle çocukların sporla buluştuğu bir alan olarak dikkat çekiyor. Yüzme, jimnastik, voleybol, basketbol, futbol ve judo branşlarında eğitimler veren merkezde, 490 çocuk kayıtlı. En fazla ilgi gören branşlar ise yüzme 149 çocuk, judo 159 çocuk ve futbol 135 çocuk oldu.

Yetişkinler İçin Branşlar

Merkez, çocuklar kadar yetişkinler için de pek çok seçenek sunuyor. Fitness ve yüzme branşlarında toplam 431 kişi eğitim alıyor. Yetişkinler için de spora ilgi artarak devam ediyor.

Başvurular Devam Ediyor

Jimnastik, yüzme, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında ön kayıtlar devam ediyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Akademisi'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir. Fitness ve yetişkin yüzme üyelikleri ile çocuklar için judo başvuruları ise Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'nde yüz yüze yapılmaktadır. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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