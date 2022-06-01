Bandırma Kocaeli'ye taşınacak - Son Dakika
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Bandırma Kocaeli'ye taşınacak

01.06.2022 13:11
Bandırma Kocaeli'ye taşınacak

İstanbulspor ile yarın Kocaeli'de oynanacak play-off final maçının biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte Bandırmasporlu taraftarlar biletlere akın etti.

İstanbulspor ile yarın Kocaeli'de oynanacak play-off final maçının biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte Bandırmasporlu taraftarlar biletlere akın etti.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a yoğun taraftar desteği var. Yarın akşam Kocaeli'de oynanacak olan İstanbulspor - Bandırmaspor play-off final maçına Bandırma'dan beklenenin üzerinde ilgi var. Bandırmaspor taraftarlarının ilgisinin memnun edici olduğunu belirten Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın, "Yarın oynayacağımız final maçımız için Bandırma kenetlendi. Maça gitmek isteyen taraftarlarımızın yoğun talepleri var. Bugün saat 15.00'te kayıtları durdurmayı düşünüyoruz. Bugün öğleye kadar yaklaşık 70 otobüs oldu. Daha fazla düşünmüyoruz. Açıkçası otobüs bulamıyoruz. Bandırmanın gösterdiği bu ilgi ve kenetlenmeye Süper Lig'e çıkarak yanıt vermek istiyoruz. Bandırmaya ayrılan biletlerin yüzde 80 oranında tükendiği ilgisini alıyoruz. Maç saatine kadar biletlerin tamamen satılacağını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Bandırma Kocaeli'ye taşınacak
Bandırma Kocaeli'ye taşınacak

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Kaynak: İHA

Bandırmaspor, İstanbulspor, Play Off, Kocaeli, Spor, Son Dakika

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