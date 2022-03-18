Bandırmalı sporseverler yeni stat istiyor - Son Dakika
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Bandırmalı sporseverler yeni stat istiyor

18.03.2022 13:37
Bandırmalı sporseverler yeni stat istiyor

Bandırmaspor'un 27 yıldır kullandığı stadyumun yetersiz olduğu gerekçesiyle Bandırmaspor, imza kampanyası başlattı.

Bandırma spor'un 27 yıldır kullandığı stadyumun yetersiz olduğu gerekçesiyle Bandırmaspor, imza kampanyası başlattı.

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği, 'Bandırma Stat İstiyor' sloganıyla imza kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Anıl Başoğlu "Camia olarak, şehir olarak bir hayalimiz var. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için kenetlendik ve büyük bir aile olduk. 27 yıldır kullandığımız, rakiplerimizi misafir ettiğimiz evimizde mutlu değiliz. Bandırma 17 Eylül Stadyumu konum, ışıklandırma, ulaşım, rüzgar, sosyal alan eksiklikleri, tribünlerin sahaya uzak olması gibi birçok sorun sebebiyle takımımızın, taraftarların ve şehrin ihtiyaçlarını hem fiziki hem sosyal açıdan karşılamaktan çok uzak. TFF 1. Lig'deki rakiplerimizden Bursaspor, Samsunspor, Adanaspor, Kocaelispor, Ankaragücü'ne takımlarına yeni statlar yapılırken, Ümraniyespor'a ise yeni stat ve tesis müjdesi verildi. Süper Amatör Küme'de mücadele eden Tire Belediyespor'a bile 60 milyon liraya stat yapıldı. Taraftar desteği olmayan 3. ve 2. Lig takımlarına yapılan statları saymıyorum. 57 yıllık mazisi olan, sadece Bandırma değil, Gönen, Manyas, Erdek, Susurluk, Karacabey ve Biga'daki sporseverlerin büyük desteğini arkasına alan şanlı Bandırmaspor ve Güney Marmara'nın incisi Bandırma'nın yeni bir stadyumu hak ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Taraftardan ve vatandaşlardan gelen yoğun taleplerin ardından sosyal medyadan başlatılan imza kampanyasını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Başoğlu, "20 Mart 2022 Pazar günü Tuzlaspor maçı öncesinde turnikeler öncesinde stant kurarak imza toplamaya başlayacağız. 26 Mart 2022 Cumartesi günü Kapalı Pazar Yeri girişi, 26- 27 Mart 2022 tarihleri arasında ise Cumhuriyet Meydanı'nda stant kurarak imza toplayacağız. Ayrıca Bandırma'daki STK'larımızı, spor kulüplerimizi, siyasi partilerimizi, muhtarlarımızı, fabrikalarımızı ve esnafımızı da kampanyamıza destek vermesini bekliyoruz. Topladığımız imzaların ve yeni stat talebimizin sonuna kadar takipçisi olacağız. Meclisteki temsilcilerimizden Bandırma halkının ve Bandırmaspor camiasının haklı talebini mecliste yüksek sesle haykırmalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan ise bu sese kulak vermesini istiyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Bandırmalı sporseverler yeni stat istiyor

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Kaynak: İHA

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