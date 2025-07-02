Bandırmaspor 2023 Sezonuna Şampiyonluk Hedefiyle Başlıyor - Son Dakika
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Bandırmaspor 2023 Sezonuna Şampiyonluk Hedefiyle Başlıyor

02.07.2025 11:42
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Yeni başkan Karakoyun, Bandırmaspor'un şampiyon olacağına inanıyor, destek çağrısında bulunuyor.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük'e yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Bandırmaspor, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından Bandırmaspor'un yeni başkanı seçilen Murat Karakoyun, sezon öncesi çalışmalara ilişkin Onur Göçmez Tesisleri'nde yönetimle bir araya geldi.

Karakoyun, AA muhabirine, Bandırmaspor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, Onur Göçmez'den devraldıkları görevi daha da ileri götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ve Bandırmaspor'un bayrağını yere düşürmeyeceklerini dile getiren Karakoyun, şöyle konuştu:

"Takımımız final maçına kadar 16 maç hiç yenilmemiş, finalde de uzatmada yediğimiz hatalı bir golle yenildik. Bandırmaspor'un hakkını ilk maçtan itibaren koruyacağız ve şampiyon olacağız. Bizim hedefimiz belli, bu işi buraya kadar getirdik, takımımızı asla aşağı sıralarda ya da küme düşme sıralarında tutmayacağız. Biz şampiyon olacağız çünkü takımımız devam ediyor. 5-6 takviye oyuncu alacağız. Eksiklerimizi biliyoruz, kesinlikle süper lige çıkacağız. Hedef şampiyonluktur. "

"Nefes alan her Bandırmalı Bandırmaspor'a sahip çıkmak zorundadır"

İş insanlarının Bandırmaspor'a destek vermeleri gerektiğini ifade eden Karakoyun, "Burada iş yapan arkadaşlar Bandırmaspor'a destek vermeyi atlamasınlar, atlarlarsa sonucuna da herkes katlanır. Ben ve benim yönetimim bu takıma nasıl sahip çıktıysa burada ekmek yiyenlerin de bu takıma sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Karakoyun, Bandırmaspor'un ilçe için önemli olduğunu vurgulayarak, "Herkesin evinin içinde ya oğlunun ya da kızının odasında Bandırmaspor forması vardır. Bandırmaspor büyük bir camiadır, onun için herkes bu takıma sahip çıkacak. Nefes alan her Bandırmalı Bandırmaspor'a sahip çıkmak zorundadır." dedi.

"Yönetim ve taraftarlar birlik beraberlik içinde olacak"

Yeni sezonda teknik direktör Mustafa Gürsel'le yola devam edeceklerini belirten Karakoyun, teknik adamın Bandırmaspor'da başarılı olduğunu ve iki final oynattığını hatırlattı.

Başkan Karakoyun, büyük sorumluluk üstlendiklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün yönetim, bütün taraftarlar birlik ve beraberlik içinde olacak. Biz her zaman Bandırmaspor'un taraftarıydık, şimdi yönetici olduk ama benim için yönetici de taraftar da aynıdır. Biz büyük bir aile olmak için yola çıktık, Bu da bizi başarıya götürecek bir yoldur. Güzel bir aile olmak başarı demektir, başarı da şampiyonluğu getirir. Ne olursa olsun Bandırmaspor şampiyon olacaktır. Ligin başında konuştuklarımızı ligin sonunda gerçekleştirmek güzel bir şeydir."

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Murat Karakoyun, Yerel Haberler, Mustafa Gürsel, Trendyol, Politika, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

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