Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 Yendi

Bandırmaspor, Adanaspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Adanaspor'u mağlup ederken, teknik direktörler maçları değerlendirdi.

14.03.2025 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanan Bandırmaspor- Adanaspor maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamanın kolay olmadığını ifade eden Gürsel, "Bugün oyuna baktığımızda ilk yarıda eksik kalmamıza rağmen doğru durduk, karşıladık, doğru çıkışlar yaptık. İlk yarıda da golü bulabilirdik, iki tane yüzde 100'lük pozisyonlar kaçırdık. Devre arası oyuncularıma aynı şekilde devam edersek golü bulacağımızı söylemiştim. İkinci yarıda da iyi organize olduk, baktığınız zaman eksik olmamıza rağmen maçta çok pozisyon vermeden bulduğumuzu da değerlendirerek kazandık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık, onun için mutluyuz. Kolay olmadı, bu ligde hiçbir maç kolay değil. Önemli olan buradan üç puan almaktı. İnşallah milli arayı güzel bir şekilde değerlendirip son 8 haftayı puanlar alarak devam ettiririz. İnşallah istikrarımızı devam ettirerek son 8 haftanın sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız" dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise geçen hafta sahalarında kaybettiklerini fakat bu hafta maça deplasmanda kazanmak için çıktıklarını belirtti. Rakibin eksik kalmasına rağmen istedikleri oyunu oynayamadıklarını anlatan Keleş, "Mücadelesiz, isteksiz, kötü bir oyun vardı. Maçla alakalı çok fazla söylenecek bir şey yok ama üzgünüz. Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Gürsel, Hakan Keleş, Adanaspor, Trendyol, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
Lucas Torreira’nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı Lucas Torreira'nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı
İstanbul’da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı
Muğla’da santral gerginliği Belediye Başkanı Ahmet Aras’a baret fırlattılar Muğla'da santral gerginliği! Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un bonservis bedelini belirledi Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini belirledi
Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
Ümraniye’de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti
Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
İstanbul hava sahasında ’Leylek’ alarmı İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı
“Polisiz“ deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar "Polisiz" deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Terör soruşturmasından gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı Terör soruşturmasından gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı

18:54 Yasa dışı bahis soruşturmasında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’nin de aralarında olduğu 23 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Yasa dışı bahis soruşturmasında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında olduğu 23 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
16:54 Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
08:01 Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
05:16 Uçak havalimanında alev aldı Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi
01:48 Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
01:36 Malatya’da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Malatya'da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
00:55 Manisa’da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Manisa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
00:17 Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Rusya bizi hasım seçti, çatışma mantığına doğru ilerliyoruz Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Rusya bizi hasım seçti, çatışma mantığına doğru ilerliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 19:16:04. #7.13#
SON DAKİKA: Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.