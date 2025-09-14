Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü 1-1 Beraberlik

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Gökmen Baltacı, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya) (Dk. 71 Cem Türkmen), Bacuna, Ndongala (Dk. 88 Enes Aydın), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 58 Topalli), Tanque
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer (Dk. 26 Mehmet Erdoğan), Roshi (Dk. 84 Fernandes), Rroca (Dk. 84 Erkam Develi), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Wellington (Dk. 22 Oğuzcan Çalışkan), Hakan Bilgiç, Ezeh, Mexer, İshak Karaoğul, Diouf (Dk. 90+3 Haqi Osman)
Goller: Dk. 11 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 27 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ezeh, Dk. 72 Hakan Bilgiç (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.
