Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Şampiyonluğa oynayan bir takım hedefimiz var

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, şampiyonluğa oynayan bir takım hedefi olduğunu belirterek, yeni yapılan tesisler hakkında, "Bandırma Spor Kulübüne 5 kuruş borç yapmadan bu tesisleri yapıyoruz. Bandırmaspor'un dışarıya borcumuz yok sayılır. Tüm borçlar benim adımadır" dedi.

Bandırmaspor'da yönetim ve futbolcular, Sanayi Sitesi'ndeki yeni tesisinde yerel ve ulusal basın kuruluşları ile bir araya geldi. İlk olarak yapımı devam eden yeni konaklama tesisin inşaat süreci hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Akabinde Başkan Onur Göçmez, Sergen Piçinciol ve Taha Batuhan Yayıkçı basın toplantısı düzenledi. Bandırma Spor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, sistemin kötü gidişatına değinerek, "Bir süredir kendi haline bıraktığım sistem başarı sağlayamadı. Tekrar şampiyon olduğumuz yönetim sistemine geri döneceğiz. Bolu maçını değerlendirecek olursak eğer, benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Maçta ilk 20 dk güzel başladık ama Rahmetullah'a yapılan penaltı verilmedi. 2. devre ile birlikte federasyon hakemleri, farklı kararlarla sonucu etkilemeye başladı. Şu bir gerçek ki Bandırmaspor'a yakışır bir futbol sergileyemedik. Tarihin en maliyetli kadrosunu kurduk. Bolu maçındaki bize attırılan golü ben olsam attırmazdım. O gol bizim camiamıza yakışan bir gol değildi. Şu an 8. sıradayız. 2. sıradaki takımla aramızda 8 puan fark var. Benim moral oldukça kötü. Çünkü direkt şampiyonluğa oynayan bir hedefim var. Takımda bir şeyler iyi gitmiyor. Bugün yapacağım toplantılar ile bu sorunu çözeceğimi düşünüyorum. Başka bir modele geçeceğiz. Skorlardan daha ziyade sahadaki isteksiz, coşkusuz futbol bizleri rahatsız ediyor. Mexer, Remi sahaya geri dönüyor. Yeni transferimiz Badji takıma katılıyor, sağlık kontrollerinden geçiyor. Başka transferler de yapabiliriz. Teknik ekibime güveniyorum. Takımımıza inananlarla devam edeceğiz. Şuan olarak takım olarak kötü gidiyoruz ama 15 maçımız var 8'inci sıradayız 2 maç alsak takımının ve sistemin bir başka duruma gelecek. Takımıza ben güveniyorum. Giresun maçıyla beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Sakarya'yı da yenerek tekrar sisteme dahil olacağız. Benim hedefim 3 maçta 9 puan alıp Sakarya'ya girmekti ama 1 puan alabildik. Bireysel baktığınız zaman çok iyi bir takımız. Sakaryaspor maçı bizim için önemli bir maç olacak" dedi.

Göçmez: "Yeni konaklama tesisimizin maliyeti 60 milyon lira"

Bandırma'da kendisinden rahatsız olan bir kesim olduğunu ifade eden Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez "3. Ligde benim yanımda olmayanlar şimdi kötü sonuçlarda ortaya çıkmaya başladılar. 1. Lig'e çıkınca başka başka insanlar çıktı. Onları sosyal medyadan gördükçe engelliyorum. Eleştirilere varım ama futbolculara küfür edilmesi istemiyorum ve kabul edemem. Artık taraftarımızla kenetlenme zamanıdır. Kenetlemek adına maç biletlerini 10 lira yaptık. Herkesi yeni bir başlangıç yapacağımız Giresun maçına bekliyoruz. Futbolcu satışlarından 6-7 milyon bonservis parası kazandık. Sponsorluk ve forma satışlarından gelirlerimiz yükseldi. 5 Şubat günü açacağımız kamp tesislerinin maliyeti 60 milyon liradır. Bandırma Spor Kulübüne 5 kuruş borç yapmadan bu tesisleri yapıyoruz. Bandırmaspor'un dışarıya borcumuz yok sayılır. Tüm borçlar benim adımadır. Ben de giderken Bandırmaspor Kulübünü zora sokacak bir başkan değilim. Giresun maçında beklediğimiz başlangıcı yapamaz isek takım olarak rutine döneriz" dedi.

Basın toplantısında basın mensuplarımızın soruları yanıtlandı. - BALIKESİR