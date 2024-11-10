Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
45+2. dakikada Diniyev'in sağ taraftan ortasında savunmadan da seken topla ceza sahası içinde buluşan İbrahim Kaya'nın şutunda top ağlara gitti. 1-0
76. dakikada Keren Atakan Kesgin'in pasında Hikmet Çiftçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
81. dakikada Faruk Can'ın sert vuruşunda kaleci Çağlar topu kontrol etti.
Hakemler: Batuhan Kolay, Erkan Akbulut, Güner Mumcu Taştan
Bandırmaspor: Zafer Görgen, İbrahim Kaya (Kerem Atakan Kesgin dk. 69), Landry Nomel (Paula Rafael dk. 87), Lopes Paixao (Endson Sitio dk. 90+2), Atınç Nukan, Sergen Piçinol, Mehmet Özkan, Rahmetullah Berişbek, Şahinoğlu Diniyev (Hikmet Çiftçi dk. 69), Mulumba (Dos Santos dk. 90+3), Faruk Can Genç
Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Adama Salimou, Emirhan Ayhan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsoy
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Anıl Koç dk. 75), Junior (Paula Lameira dk. 46), Paul Omo Mukairu (Eren Aydın dk. 75), Naby Yousouf Oulare (Ali Ülgen dk. 87), Onur Ulaş, Daniel Avramowski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Babacar Khouma dk. 75)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasaray, İlhami Siraçhan Has, Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Goller: İbrahim Kaya (dk. 45+2), Hikmet Çiftçi (dk. 76) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Nomel, Mulumba, Sergen Piçinçiol, Kerem Atakan Kesgin (Bandırmaspor), Onur Ulaş, Jafferson, Hüsamettin Yener, Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor) - BALIKESİR
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Yenerek Güçlendi - Son Dakika
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