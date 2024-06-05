Bandırmaspor'da Serdar Kuter Başkan Seçildi - Son Dakika
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Bandırmaspor'da Serdar Kuter Başkan Seçildi

Bandırmaspor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında tek liste ile gidilen seçimlerde Serdar Kuter, Bandırmaspor Başkanı oldu.

05.06.2024 21:34
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Bandırmaspor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında tek liste ile gidilen seçimlerde Serdar Kuter, Bandırmaspor Başkanı oldu.

Bandırmaspor'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı Santral Kültür Merkezi'nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde 384 üye oy kullandı. Yapılan oylama sonucu Serdar Kuter, Bandırmaspor Başkanı seçildi.

Genel Kurul'un Divan Başkanlığını önceki dönem Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur yaptı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Genel Kurul başladı ve gündem maddelerine geçildi. Önceki yönetimin çalışma raporu oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurul'da Onur Göçmez, Bandırmaspor Onursal Başkanı olarak seçilirken, Bandırmaspor Antrenman Tesisleri'nin adının da "Onur Göçmez Tesisleri" olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oylamaya geçildi ve Serdar Kuter, Bandırmaspor Başkanı olarak seçildi.

Serdar Kuter Başkanlığındaki Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Gürel Soylu, İsmail Aydın, Murat Karakoyun, Mehmet Özbay, Özel Aydın, Sinan Şaroğlu, Mücahit Çarıkçıoğlu, Cumhur Babuşçu, Emir Ahmet Cihangir, Fatih Bozduman, Gökhan Çalışkan, Ünsal Yamaner, Volkan Tosça."

Denetim Kurulu Asil Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: "İzzettin Çalışır, Ersin Özmen, Ahmet Çizmen." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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