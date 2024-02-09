Bandırmaspor - Göztepe Maçının Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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Bandırmaspor - Göztepe Maçının Hakemleri Belli Oldu

Bandırmaspor - Göztepe Maçının Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor'un sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçta görev alacak hakemler belli oldu. Bandırmaspor - Göztepe karşılaşması 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Bandırmaspor 7. sırada, Göztepe ise 2. sırada yer alıyor.

09.02.2024 16:17  Güncelleme: 16:20
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor'un sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçta görev alacak hakemler belli oldu.

Bandırmaspor, 11 Şubat 2024 Pazar günü evinde oynayacağı Göztepe maçının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı İlker Yasin Avcı yönetecek. Avcı'nın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Kadir Akıllı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak. Bandırmaspor - Göztepe karşılaşması saat 13.30'da başlayacak.

Bu karşılaşma öncesinde Bandırmaspor, 32 puanla 7. sırada, Göztepe ise 42 puanla 2. sırada yer alıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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