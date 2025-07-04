Bandırmaspor İki Yeni Transfer Yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mücahid Albayrak ve Enes Cinemre'yi transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki defans oyuncusu Mücahid Albayrak ile 1, orta saha oyuncusu Enes Cinemre ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde antrenmanlara başlayan bordo-beyazlı ekip, fitness çalışmaları yaptı.
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