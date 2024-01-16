Bandırmaspor, Kadeem Harris ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 30 yaşındaki İngiliz futbolcu Kadeem Harris ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

2021-2022 sezonunun ikinci yarısını Ukrayna'daki savaştan dolayı kiralık olarak Tuzlaspor'da geçiren Kadeem Harris, kulübü Metalist Kharkiv ile sözleşmesinin sona ermesiyle geçen sezon Samsunspor'a transfer olmuştu. Samsunspor ile şampiyonluk yaşayan Harris, bu sezonun başında ise Bandırmaspor'a transfer oldu. Ligde başarılı bir ilk yarı geçiren Harris, Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda takımıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de 13, İngiltere Championship'te ise 138 maçta forma giyen Harris'in gelen teklifleri değerlendirdiği ve kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. - İSTANBUL