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Bandırmaspor, Kadeem Harris ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bandırmaspor, Kadeem Harris ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, İngiliz futbolcu Kadeem Harris ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Harris, Metalist Kharkiv ile sözleşmesinin sona ermesiyle Samsunspor'a transfer olmuş ve şampiyonluk yaşamıştı. Bu sezon Bandırmaspor'a transfer olan Harris, takımıyla karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldı. Harris'in gelecek teklifleri değerlendirdiği ve kararını yakın zamanda vereceği belirtildi.

Bandırmaspor, Kadeem Harris ile yollarını ayırdı
16.01.2024 - 11:23,
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Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 30 yaşındaki İngiliz futbolcu Kadeem Harris ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

2021-2022 sezonunun ikinci yarısını Ukrayna'daki savaştan dolayı kiralık olarak Tuzlaspor'da geçiren Kadeem Harris, kulübü Metalist Kharkiv ile sözleşmesinin sona ermesiyle geçen sezon Samsunspor'a transfer olmuştu. Samsunspor ile şampiyonluk yaşayan Harris, bu sezonun başında ise Bandırmaspor'a transfer oldu. Ligde başarılı bir ilk yarı geçiren Harris, Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda takımıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de 13, İngiltere Championship'te ise 138 maçta forma giyen Harris'in gelen teklifleri değerlendirdiği ve kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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