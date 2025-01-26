Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne 2-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne 2-1 Yenildi

Bandırmaspor, Keçiörengücü\'ne 2-1 Yenildi

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu, son dakikada penaltı kazandı.

26.01.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada yapılan ortada ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu alan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

55. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Eduart Rroca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

70. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Dembele, penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

87. dakikada Bandırmaspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Kemeç (Sitoe dk. 72), Mourad Louzif (İbrahim Kaya dk. 46), Hikmet Çiftçi (Mehmet Özcan dk. 77), Diniyev, Ndongala (Paulinho dk. 72), Billel Messaoudi, Marco Paixao,

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Emirhan Ayhan, Hakan Bilgiç

Teknik Sorumlu: Ersel Uzgur

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahirci, Steven Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş, Ekram Develi, Aliou Trore (Uğur Kaan Yıldız dk. 89), Camara (Oğuzcan Çalışkan dk. 59), Eduart Rroca (Okwuchucku Ezeh dk. 70) Malaly Dembele (Marcos Silva dk. 70), Mame Diouf (Görkem Bitin dk. 88),

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Oğuzhan Ayaydın, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Diouf (dk. 17), Eduart Rroca (dk. 55) (Ankara Keçiörengücü), Paixiao (dk. 87) (Bandırmaspor)

Kırmızı kartlar: Oğuzcan Çalışkan (dk. 87) (Ankara Keçiörengücü), İbrahim Kaya (dk. 90+2), Billel Messaoudi (dk. 90+4) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dembele, Eduart Rroca, Erkam Develi, Görkem Bitin (Ankara Keçiörengücü), Faruk Can Kemeç, Zafer Görgen, Sergen Piçinçiol, Rahmetullah Berişbek, Atınç Nukan (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne 2-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:42 Usta oyuncu ’Şakir Paşa Ailesi’ kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
08:20 İrem Derici hastanelik olmuştu Hastalığını açıkladı İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
08:14 Anderson Talisca Fenerbahçe’de Anderson Talisca Fenerbahçe'de
08:08 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
08:00 Mourinho’dan maç sonu ilginç paylaşımlar Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
07:54 İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
07:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba sözler: Talisca’ya teşebbüste bulundular Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 19:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.